Создатель группы «Винтаж» Алексей Романоф раскрыл секрет хита

Фото, видео: Личный архив Алексей Романоф; 5-tv.ru

Его песни знают наизусть несколько поколений, а исполняют Лолита, Зара, Митя Фомин, Николай Басков и многие другие популярные артисты.

Алексей Романоф раскрыл секрет создания хита. Певец и композитор рассказал автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко, как написать популярную песню.

«На самом деле одинаковая последовательность нот у разных людей: у кого-то это суперхит, шлягер или просто достойное произведение, а у кого-то нет», — поделился своими наблюдениями Романоф.

По мнению композитора, при создании песни важна энергия самого музыканта, и какой посыл он хочет вложить в произведение. К тому же важно быть честным со своим слушателем.

«Именно поэтому, наверное, у Дунаевского (советский композитор — Прим. ред.) вот так, а у какого-то малоизвестного по-другому», — считает Романоф.

Певец и композитор известен большинству как создатель и участник группы «Винтаж», а написанные им песни «Плохая девочка», «Одиночество любви», «Ева, я любила тебя» стали хитами. Также Романоф сотрудничает с певицей Лолитой, для которой написал знаковую композицию «Раневская», а также с Зарой, Митей Фоминым, Николаем Басковым и многими другими популярными артистами.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алексей Романоф так и не окончил среднюю школу.