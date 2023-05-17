В Кремле прокомментировали аресты сотрудников РАН за госизмену

В Кремле видели обращения по вопросам о деле о госизмене против сибирских ученых

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Пока идут следственные действия, никто не имеет права об этом говорить.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с арестом сотрудников Российской академии наук (РАН) в беседе с журналистами на брифинге.

По его словам, на данный момент над делом работают спецслужбы.

«Я не думаю, что Кремль сможет дать реакцию. Мы видели обращение. Работают спецслужбы. Это серьезное обвинение — госизмена. Человек может быть признан виновным только по решению суда. В ходе следственных действий мы не имеем права о чем-то говорить», — заявил Песков.

До этого стало известно о том, что ученого Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) Валерия Звегинцева подозревают в государственной измене. Он стал третьим ученым Института теоретической и прикладной механики имени Христиановича, задержанным по данной статье. До этого арестовали Анатолия Маслова и Александра Шиплюка.

Сотрудники РАН уже подписали открытое письмо в поддержку арестованных коллег. Более того, в научных кругах воцарился страх – молодые ученые не хотят идти к ним работать.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ученый РАН Валерий Звегинцев был арестован по подозрению в госизмене.