«Талант пробьет себе дорогу»: Алексей Романоф о цензурировании

Фото, видео: Личный архив Алексей Романоф; 5-tv.ru

Сам композитор написал символичную для Лолиты песню «Раневская».

Талантливое произведение дойдет до своего слушателя. Своими мыслями по поводу цензурирования в музыкальной индустрии Алексей Романоф поделился с автором и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко.

По мнению композитора, в советское время многие песни были отсечены из-за жесткой цензуры. Сейчас вновь появляются худсоветы, которые контролируют посыл и качество музыкальных произведений. Тем не менее, сам Романоф убежден, что хорошая песня долетит до своего слушателя, впрочем, как и талантливый артист будет рано или поздно услышан.

«Может быть, на пути у него будет много этих звеньев в этой длинной цепи: от и до. Но он все равно дойдет. Я убежден в этом абсолютно», — считает Романоф.

Певец и композитор известен большинству как создатель и участник группы «Винтаж», а написанные им песни «Плохая девочка», «Одиночество любви», «Ева, я любила тебя» стали хитами. Также Романоф сотрудничает с певицей Лолитой, для которой написал знаковую композицию «Раневская».

Ранее 5-tv.ru писал, как Алексей Романоф отпраздновал свое 45-летие.