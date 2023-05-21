«Как такой легкий наркотик»: композитор Алексей Романоф о группе «Ласковый май»

Фото, видео: Личный архив Алексей Романоф; 5-tv.ru

После советского периода для многих группа стала глотком свежего воздуха.

Алексей Романоф назвал поп-группу «Ласковый май» легким наркотиком. Своими мысли по поводу своевременности музыкального коллектива российский певец и композитор поделился с автором и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко.

«Это яркая культурная история того времени. <...> Если брать тренды того времени, то это супермодное было звучание. <…> Это было актуально, и они попали тогда в сердца вот этих вот девчонок, которые плакали на концертах», — считает композитор.

По мнению Романофа, Сергей Кузнецов, один из основателей группы «Ласковый май», был отличным композитором и мелодистом, а в совокупности с работой продюсеров и солистом группы Юрием Шатуновым получился продукт, который стал востребованным среди российского населения.

Как считает создатель группы «Винтаж», для многих «Ласковым май» был глотком свежего воздуха после советских времен.

«Это было без худсоветов тех маразматических. Я не говорю про хорошие песни советского периода. Я сам обожаю Дунаевского (советский композитор — Прим. ред.), обожаю Пахмутову (советский и российский композитор — Прим. ред.) и так далее. Но были люди, принимающие решения на радиостанциях, на телевидении, которые уже до маразма довели это отсечение того, того, того, когда уже финальный продукт получался какой-то совсем коцанный, кастрированный и так далее. И после этого „бац!“ и „Ласковый май“. Как такой легкий наркотик», — поделился своим мнением Романоф.

Певец и композитор известен большинству как создатель и участник группы «Винтаж», а написанные им песни «Плохая девочка», «Одиночество любви», «Ева, я любила тебя» стали хитами. Также Романоф сотрудничает с певицей Лолитой, для которой написал знаковую композицию «Раневская».

Ранее 5-tv.ru писал, как Алексей Романоф впервые уехал на гастроли в 13 лет, подделав подпись матери.