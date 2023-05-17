Сеймур Херш раскрыл, почему Зеленский не хочет договариваться с Россией о мире

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Лауреат Пулитцеровской премии обнародовал новые сведения от инсайдеров в американской администрации.

Соседи Украины начали настаивать на том, чтобы президент страны Владимир Зеленский заключил мир с Россией, поскольку миллионы украинских беженцев стекаются в Европу. Однако глава киевского режима отвергает такие советы и поэтому начинает терять поддержку европейских партнеров. Об этом пишет в своей новой статье американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

Зеленский должен уйти

По информации аналитика, у американской разведки появились сведения о том, что ряд официальных лиц в Западной Европе и странах Балтии хотят окончания войны между Украиной и Россией. Группа чиновников пришла к выводу, что Зеленскому пора «одуматься» и искать пути урегулирования конфликта, пишет Херш.

Он указывает, что среди тех, кто хочет заставить Киев пойти переговоры с Москвой, — представители Венгрии, Литвы, Эстонии, Латвии и Чехии, а управляют этой группой стран Польша и Германия.

«Венгрия является крупным игроком в этом деле, как и Польша и Германия, и они работают над тем, чтобы заставить Зеленского одуматься. Европейские лидеры дали понять, что Зеленский может сохранить то, что у него есть, — виллу в Италии и доли на счетах в оффшорных банках — если добьется мирного соглашения», — цитирует Херш осведомленного американского чиновника.

Однако, отметил собеседник журналиста, до сих пор Зеленский отвергал такие советы и игнорировал предложения крупных денежных сумм, которые «могли бы облегчить его побег в принадлежащее ему поместье в Италии».

В свою очередь администрация США не поддерживает сценарий дипломатического урегулирования конфликта, который предполагает уход Зеленского, а руководители Франции и Великобритании «слишком привязаны» к американскому президенту Джо Байдену, чтобы самостоятельно рассматривать такой сценарий.

Однако, добавил чиновник, есть реальность, которую в разведывательном сообществе США не могут игнорировать, даже если ее игнорирует Белый дом.

«У Украины заканчиваются деньги, и известно, что следующие несколько месяцев станут критически важными. Европейцы говорят о сделке, и для них вопрос заключается в том, как заставить США прекратить поддерживать Зеленского», — сказал источник Херша.

Проблема заключается в том, что Белый дом хочет, чтобы Зеленский остался, тогда как в России и в некоторых европейских столицах говорят, что он должен уйти, несмотря ни на что, резюмировал чиновник.

Европа устала от беженцев

Также Херш пишет, что одной из причин спокойных европейских переговоров с Зеленским стали более пяти миллионов украинских беженцев, которые пересекли границы страны и зарегистрировались у соседей. В соответствии с соглашением ЕС о временной защите, они получили права на проживание, доступ на рынок труда, жилье, социальную помощь и медицинское обслуживание.

Кроме того, журналист пишет еще о трех миллионах украинских граждан, которые, по данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев, переместились без визы в одну из 27 европейских стран, отменивших пограничный контроль между собой в рамках Шенгенского соглашения. Сейчас несколько стран, измученных 15-месячным конфликтом, частично вернули пограничный контроль, но региональный кризис беженцев не разрешится, пока не будет заключено официальное мирное соглашение, подчеркивается в статье.

Херш также приводит данные Комиссии по правам человека ООН, согласно которым «подавляющее большинство» украинских беженцев — это женщины и дети, причем треть из них не достигла восемнадцатилетнего возраста. А больше двух третей беженцев трудоспособного возраста (73%) — женщины, многие с детьми.

В свою очередь Совет по международным отношениям, на который также ссылается журналист, отметил, что в течение первого года конфликта соседям Украины были направлены «десятки миллиардов долларов» гуманитарной помощи на содержание беженцев. Поскольку конфликт вступает во второй год, и конца ему не видно, эксперты боятся, что принимающие страны все больше истощают свои ресурсы, говорится в докладе Совета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по данным Сеймура Херша, Зеленский и его окружение украли более 400 миллионов долларов, переданных Киеву для покупки дизельного топлива.