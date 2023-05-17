Президент Польши заявил о передаче Украине почти всех своих истребителей МиГ-29

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Польский лидер отметил, что в стране остались самолеты F-16. Неужели они тоже полетят в зону СВО?

В Варшаве заявили о передачи киевскому режиму почти всех имеющихся в стране истребителей МиГ-29. Об этом сообщил журналистам президент Польши Анджей Дуда. Он уточнил, что выполнил просьбу Незалежной.

Дуда также рассказал, что в арсенале польской авиации имеется немного самолетов F-16. По его словам, Варшава готова взять на себя обучение украинских пилотов, чтобы они могли управлять данными суднами.

«В то же время количество самолетов F-16, которые мы имеем, не позволяет сегодня говорить о передаче какой-либо их части Украине», — приводит агентство ТАСС его слова.

Ранее Польша сообщила, что направит Украине 14 истребителей МиГ-29. Всего страны НАТО поставили Киеву 28 боевых самолетов. На данный момент Варшава претендует на звание самого главного поставщика украинских нацистов в ЕС. Известно также, что в арсенал ВСУ поступило 325 бывших польских танков, а это — 50% гусеничной техники, отправленной западом в зону СВО.

Москва неоднократно подчеркивала, что военная помощь Украине не изменит ход конфликта, а лишь затянет его. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, содержащие военную помощь для ВСУ, станут для российской армии законной целью.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Бундестаге исключили поставку немецких истребителей Tornado или Eurofighter Киеву.