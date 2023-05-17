Суд обязал Google вернуть РЕН ТВ доступ к девяти YouTube-каналам

Фото: www.globallookpress.com / Fabian Sommer

В марте 2022 года платформа заблокировала доступ также к контенту Пятого канала.

Арбитражный московский суд подтвердил обязанность Googlе вернуть РЕН ТВ доступ к девяти каналам на видеохостинговом сайте YouTube. Уточняется, что инстанция оставила свое решение без изменения после полученной жалобы.

«Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — сообщается в судебном акте.

В марте прошлого года YouTube ограничил доступ к некоторым каналам «Известий», РЕН ТВ, а также Пятого канала. Заблокированы были также программы телеканалов.

В том же месяце Роскомнадзором было зафиксировано 54 случая заморозки YouTube доступа к российским телеканалам. Ограничения были наложены в том числе на каналы некоторых российских журналистов. Их контент на платформе был недоступен для просмотра.

Ранее 5-tv.ru писал, что YouTube заблокировал канал пранкеров Вована и Лексуса после бесед с британскими министрами.