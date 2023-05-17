«Угроза серьезна»: Польша и Литва готовят операцию по захвату Белоруссии

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Часть националистов могут переодеться в форму белорусской или российской армии, чтобы занять пограничные территории.

Последние 15 лет совместно с Литвой Польша готовит наступление по захвату, чтобы забрать часть пограничных территорий. Об этом URA.RU заявил военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников.

«Несколько лет назад произошло полное перевооружение польской армии. Туда поставлена новейшая техника стран НАТО более чем на 500 млрд евро», — считает эксперт.

Политолог также отмечает, что на приграничные территории Белоруссии претендует больше всего Литва, поэтому провокация наиболее ожидаема именно с их стороны. Возможно, некоторые националисты переоденутся в форму белорусской или российской армии для того, чтобы занять несколько приграничных населенных пунктов. А в дальнейшем осуществить экспансию на белорусскую землю.

Для Минска это довольно серьезная угроза, поскольку польская армия значительно превосходит белорусскую.

«Если Польша нацелит свой удар на Минск, то белорусской государственности остается рассчитывать только на помощь России. Польская военная машина в разы превосходит белорусскую армию. Угрозы очень серьезные, они реальные», — подчеркивает Иванников.

Эксперт надеется, что власти Минска сделают необходимые выводы для усиления обороны страны и безопасности граждан. В ответ Белоруссия должна быть готова применить оружие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Белоруссия попросила у РФ гарантии защиты страны как своей территории.