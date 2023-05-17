Путин принимает участие в подписании соглашения о создании ж/д дороги в Иране

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Решение позволит соединить в транспортную сеть железные дороги России, Ирана, Азербайджана и Индии.

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси принимают участие в церемонии подписания соглашения о создании в республике железнодорожного участка Решт — Астара. Об этом сообщают в Кремле.

Глава России находится на церемонии в формате видеосвязи.

Известно, что протяженность линии Решт — Астара составит 170 километров. Дорога позволит соединить в транспортную сеть железные дороги России, Ирана, Азербайджана и Индии и сможет повысить экономическую эффективность транскаспийского маршрута.

Изначально было заявлено, что Решт — Астара будет строиться при участии Москвы и Тегерана, а линия Астара (иранский город) — Астара (город в Азербайджане) — при участии Москвы, Тегерана и Баку. Еще в июле 2022 года Путин заявил, что Россия готова содействовать в строительстве участка.

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