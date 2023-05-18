Смертельный контроль: как подсчет калорий приводит к анорексии и булимии

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

В погоне за стройным телом можно лишиться здоровья и самого себя.

Постоянный подсчет калорий может выйти за рамки обычного контроля за питанием и привести к серьезным пищевым и психическим расстройствам. Об этом 5-tv.ru заявил фитнес-блогер Максим Сливак.

«Эти расстройства могут привести к серьезным проблемам со здоровьем, такими как нарушение обмена веществ и другие осложнения, в том числе визуального характера. Более того, постоянный подсчет калорий может стать источником длительного стресса, который также может оказаться вредным для здоровья», — объяснил эксперт.

По его словам, некоторые люди становятся слишком зацикленными на количестве потребляемых калорий, поэтому все время ограничивают себя. На фоне этого у них, предупреждает фитнес-блогер, развиваются анорексия или булимия.

Сливак объяснил, что подобный подход к питанию приводит к чувству вины и стыда в случае малейшего нарушения строгой диеты. Это негативно отражается на отношении к еде и и способствует развитию расстройств пищевого поведения.

При этом подсчет калорий не всегда приводит к плачевным последствиям: иногда это полезный инструмент для контроля над питанием. Однако в этом случае важно не зацикливаться и быть аккуратным.

Также не следует полагаться на точные расчеты, ведь есть множество факторов, которые вызывают погрешности. Например, неточность весов, неверное указание калорийности продукта и прочие. Если неправильно определить норму потребляемых продуктов питания, можно лишить себя важных питательных элементов, необходимых организму.

«Важно понимать, что каждый человек уникален и его потребности в питании могут отличаться от стандартных расчетов. Поэтому лучшим подходом является осознанное и разнообразное питание, включающее в себя все необходимые питательные вещества», — добавил специалист.

Он рекомендовал достигать нужной гармонии посредством грамотного выбора продуктов и регулярными занятиями спортом. Простое стремление к ограничению количества употребляемых калорий не приведет к ожидаемому результату.

Ранее 5-tv.ru сообщал, чем опасны кардиотренировки на голодный желудок.