Суд заочно арестовал режиссера Вырыпаева по обвинению в фейках о ВС РФ

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Он был объявлен в международный розыск.

Басманный суд Москвы заочно арестовал режиссера Ивана Вырыпаева по обвинению в распространении фейков о действиях Вооруженных сил России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Вырыпаев был объявлен в международный розыск. Между тем его защите не обжаловало решение суда, оно вступило в силу. За распространение ложной информации по политическим мотивам режиссеру грозит до десяти лет колонии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Басманный суд столицы заочно арестовал журналиста Илью Красильщика по делу о фейках о российской армии. Арест назначили на два месяца.