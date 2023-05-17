Фото: www.globallookpress.com / Volodymyr Zelensky

По мнению некоторых стран, глава киевского режима «не особо шевелится».

Несколько стран под чутким руководством Польши тайно призывают президента Украины Владимира Зеленского к завершению конфликта. Об этом заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в материале, опубликованном в его блоге.

В частности, в нем говорится о том, что в эту группу входят Венгрия, Литва, Эстония и Латвия, а во главе всего — Польша. Они просто настаивают на том, чтобы Зеленский все-таки положил конец всему этому конфликту раз и навсегда.

«Даже если для этого необходимо уйти в отставку — и позволить начать процесс восстановления своей нации», — говорится в сообщении.

Также известно о том, что сейчас глава Незалежной «не особо шевелится» и уже теряет поддержку Запада. А еще незадолго до этого пришла информация о том, что граждане Украины могут восстать против президента своей страны и убить его из-за отказа выполнять предвыборные обещания.

Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается год и почти три месяца. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию страны, защиту мирного населения ЛНР и ДНР, восемь лет живущего под пулями и снарядами украинских боевиков. Еще одной целью, как указал Путин, является создание условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как экс-советник Пентагона заявил, что украинцы могут восстать против Зеленского.