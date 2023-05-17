«Это возмутительно»: Захарова про реакцию ООН на заявления Буданова

Захарова: ответ Дюжаррика на признание Буданова говорит о его непрофессионализме

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

У дипломата возник вопрос о профпригодности представителя генсека организации Стефана Дюжаррика.

В МИД России считают, что реакция официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика на признание руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова в организации терактов в отношении известных россиян говорит о его непрофессионализме. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

По ее словам, на то, что Дюжаррик не смог дать нормального ответа, сразу же возникает вопрос о его профпригодности. Случившееся требует разбирательства в секретариате ООН.

«Это возмутительно… Нет никакого оправдания секретариату ООН», — сказала Захарова.

Она также добавила, что в ООН должны выбрать, что им ближе — профнепригодность Дюжаррика или его ангажированность и аффилированность с определенными силами, которые характеризуются как коллективный Запад.

«Я уверена, что наше постпредство сегодня передаст все материалы — не для того, чтобы ознакомить Стефана Дюжаррика, а чтобы ознакомить секретариат ООН и непосредственно генерального секретаря с безобразным выполнением своих функциональных обязанностей Стефаном Дюжарриком», — заключила дипломат.

До этого Мария Захарова отреагировала на слова главы ГУР Украины Кирилла Буданова и назвала террористами тех, кто оправдывает киевский режим и его спонсирует.

Ранее Буданов заявил, что украинская структура «достала многих», среди которых были и публичные личности. Так руководитель ГУР отреагировал на вопрос о возможности устранения российского журналиста Владимира Соловьева и известного философа Александра Дугина.

Журналистка Дарья Дугина была убита 20 августа 2022 года в результате подрыва автомобиля в Подмосковье. Военный корреспондент Владлен Татарский погиб в результате взрыва в петербургском кафе 2 апреля. Автомобиль писателя Захара Прилепина был взорван в Нижегородской области 6 мая. Публицисту удалось выжить после реализованного в его отношении теракта. Следствие считает, что организаторами и исполнителями терактов были украинское спецслужбы.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Захарова ответила на заявление Буданова о деятельности ГУР в России.