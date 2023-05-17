Путин: российские бойцы сражаются в ходе СВО с последователями нацизма

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Президент направил поздравительную телеграмму российским евреям и всем, кто отмечает День спасения и освобождения.

Российские бойцы сегодня сражаются в ходе специальной военной операции (СВО) с прямыми последователями нацизма, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравительной телеграмме в честь 26 Ияра — Дня спасения и освобождения.

«Эта дата занимает особое место в еврейском религиозном календаре, служит сбережению памяти о беспримерном подвиге воинов Красной Армии и армий стран-союзниц по антигитлеровской коалиции, сокрушивших нацизм, спасших еврейский и другие народы от угрозы тотального уничтожения», — говорится в тексте, опубликованном на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что будущие поколения должны хранить историческую правду о Второй мировой войне и понимать, к каким разрушительным последствиям приводит попустительство национализму, антисемитизму, ксенофобии.

Между тем Путин выразил уверенность, что празднование данной даты способствует укреплению духовных, культурных, исторических традиций российских евреев, патриотическому воспитанию молодежи. Также президент направил самые теплые слова ветеранам, фронтовикам и труженикам тыла, пожелав им успехов, здоровья и благополучия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин подписал указ, который позволит иностранцам-контрактникам получить российское гражданство в упрощенном прядке.