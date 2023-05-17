Начальника отдела Брянской таможни арестовали по делу о крупной взятке

СК РФ: начальник отдела Брянской таможни арестован по подозрению в получении взятки в миллион рублей

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Задержанный мужчина пообещал своему «заказчику» помочь с проездом грузов без досмотра.

В Брянской области был арестован за взятку начальник отдела контроля за ввозом и оборотом товаров местной таможни, сообщает пресс-служба СК РФ.

Про версии следствия, мужчина получил незаконным образом более одного миллиона рублей.

«Начальнику отдела Брянской таможни предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, несколько дней назад, 14 мая, сотрудник таможни припарковал свой автомобиль рядом с домом по улице Набережной в Брянске и получил деньги в размере одного миллиона рублей от генерального директора общества ограниченной ответственностью. За такую крупную сумму начальник отдела контроля за ввозом и оборотом товаров таможни пообещал своего «заказчику» помочь с проездом без досмотра грузовых машин одной коммерческой фирмы.

По последним данным, в этих автомобилях находились товары для потребления людей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему российскую таможню захлестнула волна задержаний за взятки.