Вице-премьер Чернышенко совершит рабочий визит на Кубу
Чернышенко встретится на Кубе с президентом государства
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев
Во время рабочей поездки планируются подписания двусторонних соглашений.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко 17–19 мая совершит рабочий визит в Республику Кубу, сообщает ТАСС.
«Вице-премьер и заместитель премьер-министра, министр внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Рикардо Кабрисас проведут 20-е заседание российско-кубинской межправительственной комиссии», — говорится в сообщении.
Также известно о том, что они примут участие в пленарной сессии российско-кубинского бизнес-форума.
К слову, совсем недавно самолет главы российского МИД Сергея Лаврова тоже приземлялся на Кубе — это была очередная страна в плане его турне по континенту.
Там Лавров встретился с легендой местной революции — президентом Ортегой, с которым обсудили санкции и сотрудничество в сфере мирного атома.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как завершилось турне главы МИД РФ по Латинской Америке.