Вице-премьер Чернышенко совершит рабочий визит на Кубу

Чернышенко встретится на Кубе с президентом государства

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Во время рабочей поездки планируются подписания двусторонних соглашений.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко 17–19 мая совершит рабочий визит в Республику Кубу, сообщает ТАСС.

«Вице-премьер и заместитель премьер-министра, министр внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Рикардо Кабрисас проведут 20-е заседание российско-кубинской межправительственной комиссии», — говорится в сообщении.

Также известно о том, что они примут участие в пленарной сессии российско-кубинского бизнес-форума.

К слову, совсем недавно самолет главы российского МИД Сергея Лаврова тоже приземлялся на Кубе — это была очередная страна в плане его турне по континенту.

Там Лавров встретился с легендой местной революции — президентом Ортегой, с которым обсудили санкции и сотрудничество в сфере мирного атома.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как завершилось турне главы МИД РФ по Латинской Америке.