Страсти кипят: как прошел фиджитал-турнир по футболу в Казани

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Зарубежные участники отметили высокий уровень организации мероприятия.

На этих соревнованиях футболистам не запрещают играть руками. В Казани стартовал фиджитал-турнир: игроки сначала выясняют отношения в виртуальном футбольном симуляторе, а затем откладывают джойстики и выходят на реальную площадку, передает корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

Они предельно заряжены. Выходят сразу всей командой — одни берутся за джойстик, другие усаживаются болеть рядом.

Тренеры команды из Уругвая хватаются за голову. И зря — виртуальную часть они выигрывают.

«Было очень сложно. Мы готовились, смотрели, как они играют», — говорит представитель команды Penarol Esports (Уругвай) Диего Родригез Шелл.

Сначала проходит диджитал часть — участники состязаются в компьютерной игре. Участвуют по два игрока от каждой команды.

Сюда, кстати, никого не пускают: только технических специалистов и самих спортсменов — для нас сделали исключение. Затем, после окончания здесь, они перемещаются на реальное мини-футбольное поле: там играют по два тайма по десять минут.

На поле уже вовсю кипят страсти — настолько, что мячи летят то в ворота, то в болельщиков. Так просвистело в миллиметрах от нашей камеры.

В этот раз биться в фиджитал-футбол к нам прилетели команды из Бразилии, Уругвая, Аргентины, Ирана, Сербии. Один из участников из Сербии назвал соревнования «супер-турниром» и признался, что очень любит Россию.

«Очень красивая страна. Казань очень хороший город. Люди классные», — сказал игрок команды Persian Gulf (Иран) Амир Алипур.

Победителя определяют по сумме голов в обеих играх. Если в итоге ничья, назначают серию пенальти.

Так как это мини-футбольное поле, бить будут с шестиметровой отметки. В первый день до пенальти не дошло, но и без этого драматизма хватило.

Бразильская команда Рональдиньо практически уничтожила соперников из Сербии. Забил даже вратарь.

А самой ожидаемой стала игра двух российских команд. Первая — «Волгоградский Ротор», их на трибунах мы заметили еще утром.

«Смотрим, как играют команды. Смотрим их слабые стороны, изучаем игроков», — поделился игрок команды «Ротор» (Россия) Владислав Дежевой.

«Ротору» достались негласные фавориты турнира — команда «Феникс», в которую вошли бывшие игроки национальной сборной России.

Однако ни опыт, ни титулы ветеранам не помогли — терпеть фиаско они начали уже с виртуальной части. И на поле ничего не изменилось.

«Для нас это первый опыт. Ребята уже проходили групповой турнир и видно, что они сыгранные», — рассказал игрок команды «Феникс» (Россия) Роман Шишкин.

Этот футбольный турнир — проба сил для команд перед главным событием — в феврале следующего года в Казани пройдут Игры будущего. Олимпиада для фиджитал-дисциплин, которую впервые в истории проведет Россия.

В программе — хоккей, баскетбол, гонки и даже борьба. Награды там еще не определены, ну а призеры этого футбольного турнира разделят призовой фонд в почти три миллиона рублей.