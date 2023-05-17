Огонь отступает, но не сдается: в РФ за сутки площадь природных пожаров уменьшилась в 20 раз

В России за сутки площадь природных пожаров уменьшилась в 20 раз

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Спасатели продолжают бороться с опасной стихией как с земли, так и с воздуха.

Лесные пожары в России отступают! За сутки в Сибири и на Урале ликвидировали почти 90 очагов. Площадь возгораний уменьшилась в 20 раз. Ежедневно на пылающие леса сбрасывают до 700 тонн воды.

Сильнее всего сейчас горит в Свердловской и Тюменской областях. Борьбу с огнем ведут как с земли, так и с воздуха. К тушению подключились 130 пожарных-десантников из других регионов. В небе работают пять вертолетов и самолет Ил-76.