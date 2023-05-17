Перепугали всю Америку: перевернутый флаг США случайно повесили над Капитолием

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Так допускается вывешивать символ страны только в случае возникновения опасной ситуации или сигнала бедствия.

Этой ночью всю Америку не на шутку встревожил… их государственный знак! Жители заметили, что национальный флаг, висящий над Капитолием, перевернут. Позже выяснилось, что это была ошибка рабочих, и вскоре они исправили ситуацию.

Согласно кодексу флага США, вывешивание полотнища в перевернутом виде допускается только в качестве сигнала бедствия.