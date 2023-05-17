Работа ведется круглосуточно: как САУ «Гвоздика» бьют по противнику в зоне СВО

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Подразделения ВС РФ неизменно продолжают поражать цели противника.

В районе Белогоровки — это небольшой поселок на границе ЛНР и ДНР — сейчас активно работает артиллерия российской армии, а именно установки «Гвоздика». Их главная задача — уничтожение техники противника и контрбатарейная борьба. Как бойцы справляются с задачами, увидел корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Попадание второго снаряда от бойцов этой установки по противнику обычно уже знаменует траур во вражеских блиндажах. Скорбеть по противнику экипаж «Гвоздики» не привык, так же как и артиллеристы системы «Мста-С».

Сейчас цель находится в Белогоровке, и это орудие работает здесь именно потому, что рельеф населенного пункта не позволет ничему другому подобраться к противнику.

Эти бойцы участвовали в освобождении Рубежного, Северодонецка, Лисичанска и Соледара. Самую главную оценку их работы дала пехота и штурмовики, чью кровь, как водится, сберег артиллерийский пот.

«Когда я в госпитале после ранения лежал, познакомился с четверки с пацанами, я тогда на тюльпане был, и когда мы работали, они очень сильно поблагодарили, когда мы распетляли одну позицию, которая им очень сильно насаждала, так сказать», — говорит наводчик с позывным «Никотин».

За почти полтора года нескончаемой практики к оглушающим раскатам привыкли даже их уши.

«Работа ведется круглосуточно, ежедневно, ежеминутно, ежесекундно, вот даже сейчас мы стоим, может прийти цель, мы начнем работу. Нет такого определенного временного показателя, что вот проснулись в семь, поработали, идем отдыхать, выходной день, нет такого», — объяснил помощник замкомандира дивизиона по вооружению с позывным «Амурчик».

Молодой лейтенант показывает пример боевого духа и армейского юмора. В 2014-м он оказался в ополчении в возрасте 16 лет, через несколько лет, переехал на большую землю.

Сюда же отправился, не дожидаясь повесток, прямо в день объявления начала СВО. В родной школе защитник Донбасса теперь главный пример.

«Ну гордость берет, я в школе был таким разгильдяем, хулиганом, а здесь в школе на доске почета моя фотография висит, о том что я участвовал в зоне СВО — для меня это многое значит», — добавил «Амурчик».

В основном экипажы ведут охоту на бронетехнику, но сегодня почти все координаты — живая сила противника. Поскольку на некоторые координаты дуло наводилось уже много раз, работа становится легче.

«У нас есть свои записанные пристреленные установки, по ним мы намного быстрее можем отработать — не надо пристреливаться. Если нам говорят, что цель была поражена, уничтожена, я передаю расчету, расчет все-таки радуется, и понимает, что это все было не зря», — говорит командир артиллерийской батареи с позывным «Казак».

По сообщению разведки, все выбранные цели были поражены. В их числе — артиллерийское орудие противника.

Контр-батарейная борьба — явление здесь частое. Поэтому «Гвоздики» противнику артиллеристы группировки ЮГ готовы отправить в любое время суток.