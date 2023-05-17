Евгений Петросян впервые вышел в свет после госпитализации

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Юморист попал в больницу в начале мая. Как чувствует себя артист после выписки?

Народный артист РСФСР Евгений Петросян был бодр и полон энергии во время первого выхода на публику после госпитализации. На премьере фильма кинорежиссера Карена Шахназарова 77-летний юморист дал интервью корреспонденту издания Woman.ru и попросил не спешить с его похоронами. А поклонников заверил — волноваться не стоит, а верить слухам и подавно.

«Все хорошо. Не надо переживать. Не надо нагнетать, и тогда не будете переживать», — сказал Петросян.

В первые дни мая Сеть и многочисленные СМИ облетела новость о проблемах артиста со здоровьем. Сообщалось, что ему стало плохо дома, подскочило давление. Супруга якобы вызвала скорую помощь, а врачи так перепугались за звезду, что повезли спасать в больницу.

Стоит отметить, благоверная Петросяна Татьяна Брухунова заявляла в личном блоге, что муж проходит плановые процедуры, а Петросян, в свою очередь, пожурил поклонников.

«Во времена настали! На три дня в больницу нельзя прилечь. Сразу похоронят. Должен огорчить всех каркающих: не дождетесь!» — обратился он к фанатам.

При этом анонимные источники утверждают, что юмористу стало плохо после похода к стоматологу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что знаменитый российский режиссер Глеб Панфилов госпитализирован с инсультом. В начале января он стал вдовцом, из жизни ушла супруга-актриса Инна Чурикова. Вместе звезды отечественного кинематографа прожили более полувека.