В офисе Зеленского признали нехватку оружия для контрнаступления ВСУ

Замглавы офиса Зеленского Жовква заявил, что ВСУ не хватает оружия для начала контрнаступления

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

Киев, по словам политика, сочтет атаку успешной, только если вернет все утраченные территории.

Украине не хватает военной техники, чтобы начать контрнаступление. Такое заявление в интервью телеканалу Sky News сделал заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква.

«К сожалению, уровень оснащения, который у нас есть, еще недостаточен для начала контрнаступления… Для начала контрнаступления нужно достаточное количество артиллерийских систем и боеприпасов. Нужна бронетехника и танки», — сказал он.

По словам Жовквы, основной целью европейского турне украинского лидера Владимира Зеленского стал запрос на дополнительные пакеты военной помощи. Киев, по словам политика, сочтет атаку успешной, только если вернет все утраченные территории.

Западные СМИ сообщили, что контрнаступление ВСУ даст преимущество России

Как комментировал ситуацию с планируемым контрнаступлением сам Зеленский, Киев может перейти в наступление уже сейчас, но человеческие потери при этом будут очень велики. Поэтому Украине «нужно больше времени» на подготовку.

Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается год и почти три месяца. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию страны, защиту мирного населения ЛНР и ДНР, восемь лет живущего под пулями и снарядами украинских боевиков. Еще одной целью, как указал Путин, является создание условий, гарантирующих безопасность России.

Как писал ранее 5-tv.ru, в Европе начали уставать от поддержки Украины. Внутри союза единство в этом вопросе «трещит по швам».