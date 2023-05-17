Председателя Верховного суда Украины задержали за крупную взятку

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В поле зрения СБУ попал и украинский магнат Дмитрий Фирташ. Его подозревают в махинациях с газом.

На Украине началась масштабная чистка среди чиновников и бизнесменов, обвиняемых в коррупции и хищении бюджетных средств. За взятку почти в три миллиона долларов задержан председатель Верховного Суда. Всеволод Князев продержался в должности полтора года. Известно, что он получил деньги от украинского олигарха, который сейчас находится в бегах во Франции.

В то же время украинского магната Дмитрия Фирташа СБУ заподозрила в краже средств, выделенных Киевом на покупку газа. По версии следствия, за несколько лет подконтрольные бизнесмену структуры своровали из казны более 18-ти миллиардов гривен — это почти 500 миллионов долларов.