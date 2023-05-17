Живого мужчину достали из-под завалов в Сирии через три месяца после землетрясения

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Сотни жителей страны погибли в результате природной катастрофы.

Истощенного, но живого сирийца достали из-под завалов спустя три месяца после разрушительного землетрясения. Как ему удалось выжить под обломками, пока неизвестно. О чудесном спасении мужчины сообщает Akhbar.fouri. Обнаружили и вызволили его, по данным портала, 16 мая. Человек выглядел сильно изможденным — кости, обтянутые кожей. Сейчас он восстанавливается в больнице.

Сильное землетрясение в Сирии произошло 6 февраля. В последующие дни велись непрерывные поиски выживших, местные спасатели и сотрудники гуманитарных миссий из других стран круглосуточно обыскивали пострадавшие районы в надежде обнаружить и спасти хотя бы еще одного человека. Спустя восемь дней после трагедии местные власти сообщили, что в результате катаклизма погибли почти полторы тысячи жителей.

Эпицентр землетрясения находился в соседней Турции, в провинции Кахраманмараш. Здесь, как рассказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, жертвами стихии стали более 49 тысяч человек. Толчки магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в двух странах с интервалом в девять часов. Отголоски ощущались также в Ливане, Ливии, Грузии, Армении, Израиле и на Кипре. Анкара назвала землетрясения «катастрофой века».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новом мощном землетрясении, всколыхнувшем юго-восток Турции несколько дней назад