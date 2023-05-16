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Экс-премьер Британии намерена встретиться с высокопоставленными тайваньскими чиновниками, представителями бизнеса и науки.

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс прибыла на Тайвань. Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова, уточнив, что это первый визит экс-главы британского кабинета министров с 1996 года.

Отмечается, что Трасс прибыла на Тайвань в качестве депутата Палаты общин британского парламента. В аэропорту Тайбэя Трасс заявила, что давно хотела побывать на острове.

В программе визита Трасс запланированы встречи с высокопоставленными тайваньскими чиновниками, представителями бизнеса и науки. Также политик выступит с речью на мероприятии аналитического центра Prospect Foundation, находящегося под санкциями Китая.

Состоится ли встреча Трасс с главой Тайваня Цай Инвэнь, не сообщается.

До этого политолог и журналист Юрий Светов в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru высказал мнение, что задача визита Трасс на Тайвань — спровоцировать негативную реакцию Китая, после которой у Европы появится повод разорвать с ним отношения, так же, как ранее с Россией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Китай потребовал от США прекратить все контакты с Тайванем. Поводом стал визит главы администрации Тайваня в Калифорнию.