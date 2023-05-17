Фото, видео: www.globallookpress.com / Ralf-Udo Thiele; Личный архив Дмитрия Кирюхина; 5-tv.ru

Если вы собираетесь на свидание с незнакомым человеком, то для первой встречи лучше всего выбрать центр города.

Недавно общественность взволновала пропажа девушки, которая пошла на свидание с парнем из Tinder. Она несколько дней не отвечала на звонки и вообще никак не выходила на связь, о чем писали всевозможные паблики. К счастью, все закончилось хорошо, девушка объявилась. По ее словам, она просто потеряла телефон, а все это время была у своего нового приятеля на даче.

Однако зачастую подобные исчезновения молодых девушек на первом свидании с парнями из интернета заканчиваются не так хорошо. 5-tv.ru пообщался с экспертом-криминалистом Дмитрием Кирюхиным и с бывшим оперативным сотрудником МВД Михаилом Игнатовым и узнал, как опознать маньяка в социальных сетях. Также они объяснили, как нужно готовиться к свиданию с незнакомцем.

Дмитрий Кирюхин отметил, что девушки ходят на свидания с незнакомцами чаще, чем мужчины. Это, в частности, связано и с конкуренцией, и с демографическими показателями.

«Даже мне, человеку с 20-летним стажем розыска маньяков, это, наверное, трудновато сделать, а девушке — тем более. Но есть несколько моментов, на которые я бы посоветовал обратить внимание. Первое: как давно существует профиль человека, с которым знакомится девушка. Это раз. Если он создан вчера или неделю назад, лучше обойти стороной», — рассказал Дмитрий Кирюхин.

Эксперт-криминалист отметил, что необходимо провести поиск по фотографии, чтобы обнаружить другие снимки потенциального партнера. Но если снимков в интернете нет, то это уже повод насторожиться. Возможно, фотография сделана искусственным интеллектом или взята с иностранных источников. Прогоняя фотографию через поисковые системы, вы сможете найти и другие социальные сети «друга по переписке».

Также перед тем как пойти на свидание, Дмитрий рекомендует дать номер телефона спутника близким людям, чтобы в случае чего они звонили не только девушке, но и молодому человеку, с которым она собирается провести время. Если же женщина не вернулась после свидания, а телефон никто не берет, то это повод обратиться в полицию.

Кирюхин порекомендовал взять на первую встречу с собой подруг, родственников или еще каких-нибудь близких людей.

«Встретились, зафиксировали встречу, посмотрели на человека, посмотрели ему в глаза. Даже если вы столкнулись с маньяком, то маньяк не будет совершать свое преступление, потому что его видели. И соответственно, если он сделает что-то с девушкой, то он — первый на подозрении. Что ему совершенно не нужно», — объяснил криминалист.

Дмитрий Кирюхин посоветовал использовать кодовую фразу при телефонном разговоре с близкими. Такое распространено за границей, но у нас почему-то этим приемом пользуются не часто. Нужно просто придумать какое-нибудь непринужденное словосочетание, которое поможет понять вашим близким, что вы попали в беду. Только обсудите эту фразу заранее.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya; 5-tv.ru

Бывший оперативный сотрудник РОУП МВД России по городу Москве Михаил Игнатов вслед за своим коллегой тоже дал полезные советы.

Эксперт заявил, что просто так распознать маньяка в социальных сетях будет трудно. Не нужно сразу ехать на свидание по первой его просьбе. Для начала следует пообщаться, задать наводящие вопросы.

Михаил Игнатов рекомендует попросить собеседника скинуть свежую фотографию. Это поможет понять: его ли снимки в профиле или нет. А еще лучше пообщаться по видеосвязи. Маньяк, который скрывает внешность, вряд ли захочет это сделать.

Также Игнатов рассказал, на какие именно темы стоит переписываться с незнакомцем.

«Узнать его хотя бы предпосылки, предпосылки в быту, в поведении с противоположным полом. Выяснить его предрасположенность к чему-то. Если, допустим, вывести на темы интимных отношений, то он тут же заведется. Он тут же начнет писать какие-то интересные вещи. Его надо раскрутить на этот разговор. И он будет тут же свои фантазии какие-то придумывать, рассказывать, то есть он немножко выйдет из игры и начнет себя раскрывать. И свое истинное лицо показывать. Вот тут как раз надо еще вопрос-вопрос-вопрос. И для того человека, который пытается выяснить, кто это, все станет ясно. Ясно, допустим, что у него мысли только в одном направлении работают», — рассказал эксперт.

Ну и главный совет, который дал Игнатов: не встречаться с собеседниками в закоулках и темных переулках. Лучше пойти в центр города, в какое-нибудь кафе, где много уличных камер. И, конечно же, не нужно никуда ехать с мужчиной после первой встречи.

Бывший оперативный сотрудник МВД отметил, что особенно маньяки любят приглашать жертву за город.

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