В Петербурге проходит выставка памяти модельеров Зайцева и Юдашкина

Фото, видео: Смирнов Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

Увидеть шедевры знаменитых кутюрье можно в Эрмитаже.

В Санкт-Петербурге проходит выставка памяти знаменитых российских кутюрье Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина. Увидеть шедевры моды можно в Эрмитаже.

Там костюмы, которые музею дарили их владельцы или сами модельеры — из коллекций «Русские сезоны в Париже», «Ностальгия» Вячеслава Зайцева. Одна из моделей выполнена из павлопосадских платков, которые благодаря маэстро стали одним из символов русского стиля в мире. Особого внимания заслуживает и платья от Юдашкина — с виртуозной вышивкой и ювелирными кружевами.