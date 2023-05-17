Липовая страховка: в Петербурге задержали аферистов, продававших фальшивые полисы ОСАГО

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По данным оперативников, мошенники успели изготовить несколько тысяч поддельных документов.

Многие водители в России пострадали от действий мошенников, но при этом сами пока не знают. В Петербурге раскрыли масштабную аферу — изготовлены и проданы больше трех тысяч фальшивых полисов ОСАГО. Клиенты — как минимум, в пяти регионах. Они клюнули на хорошие скидки, а в итоге перечислили деньги не тем. Как действовали злоумышленники? Схему изучил корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Оперативники сработали молниеносно. Предполагаемых аферистов брали сразу по нескольким адресам — в квартире, автомобилях и даже на улице. Полицейские уверены, семеро сообщников зарабатывали поддельными документами. Бизнес поставили на поток — липовые полисы ОСАГО предлагали купить со скидкой в 15-20%.

«Получил заказ на программное обеспечение. Заказ предназначался для хищения денежных средств. Оно проходило под предлогом создания через программу поддельных полисов ОСАГО», — рассказывает задержанный.

Внешне полис как настоящий, оформление, как сейчас принято, онлайн, оплата — тоже. Тем, кто соглашался, отправляли ссылку, она вела на замаскированный под официальный сайт. Люди получали липовую страховку и лишались денег. Клиентов аферисты заманивали, прикрываясь названиями известных фирм.

«Есть программы, которые выкачивают полностью сайт, дальше вы вносите коррективы, чтобы он работал на каком-то другом сервере. Визуально вы не замечаете, думая, что вы находитесь на официальном сайте», — рассказывает эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

«Самый простой способ, проверить, или как говорят пробить сайт — это проверка домена. Если вбить в поисковую строчку такой запрос — вам выдаст с десяток таких сервисов. Например, вбиваем сайт „Известий“. Здесь сразу написано, кому принадлежит этот сайт и то, что впервые был зарегистрирован, аж в 2000 году. Фишинговые сайты, как правило, живут до первой жалобы в Роскомнадзор», — рассказывает корреспондент.

Установить вину, говорят юристы, не составит труда. В интернете ничто не исчезает бесследно.

«Такой момент как билинг телефона, если будет установлено, что да, действительно, в это время преступник находился в этой квартире и здесь же изъяты несколько десятков телефонов, сим-карт и так далее, фактически будет подтверждено, что они имеют причастность», — рассказывает юрист Юрий Капштык.

Более того, часть задержанных и не скрывает того, чем они занимались.

«Рассылка через мессендежеры. 5000 примерно стоит. Штук 90 продали», — рассказывает задержанный.

У оперативников другие данные, речь о трех тысячах изготовленных полисов, которые отправились во все уголки страны. Петербург, Москву, Уфу, Алтайский и Краснодарский края. Остается надеяться, что про бумаги-фальшивки их покупатели узнают до теоретически возможного страхового случая.