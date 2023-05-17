Путин провел встречу с главами Новосибирской и Амурской областей

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Глава государства обсудил с губернаторами развитие регионов.

Владимир Путин по видеосвязи провел встречу с губернатором Новосибирской области. Президент обратил внимание на то, что в регионе сохраняется дефицит мест в школах и детских садах. Кроме того, не хватает бригад скорой помощи. Поинтересовался глава государства и работой аэропорта Толмачево, по которому принималась целая программа развития до 2030 года.

«Спасибо, что вы приняли участие в феврале в церемонии запуска нового терминала. У инвестора есть намерение продолжить этот проект, предстоит еще вторая и третья очередь. И также вам и правительству спасибо за поддержку. Вторая часть этой большой работы — это реконструкция взлетно-посадочных полос. Это более долгосрочная перспектива, и там, если честно, еще предстоит решать вопрос финансирования», — сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Отчитался о положении дел сегодня и губернатор Амурской области. Василий Орлов отметил, что большое внимание в регионе уделяется развитию международной логистики, и рассказал, как реализуется один из крупнейших проектов.

«Это проект строительства российско-китайского железнодорожного моста через Амур. Строительство этого моста позволит перевозить до 20 миллионов тонн грузов в год. По нашим расчетам налоговая база ежегодно увеличится до девяти миллиардов рублей. Этот мост окупится очень быстро и принесет пользу для государства в целом, и для целого ряда регионов», — рассказал губернатор Амурской области.

Владимир Путин также поддержал решение обоих губернаторов выдвинуть кандидатуры на предстоящих региональных выборах.