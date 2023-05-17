Историческое решение: почему Россия вышла из ДОВСЕ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

Документ был подписан еще в 1990 году.

Госдума проголосовала за выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Документ депутаты назвали устаревшим и утратившим связь с действительностью. В 90-м году страны Варшавского договора и НАТО подписали соглашение и долгое время его выполнение напоминало игру в одни ворота. Россия действовала по правилам, а альянс увеличивал количество военной техники на континенте. В 2007 году наша страна поставила ДОВСЕ на паузу. Но сейчас же даже формальное сохранение статуса участника стало противоречить интересам национальной безопасности. Более подробно об историческом решении — в репортаже корреспондента «Известий» Николая Иванова.

За заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым охотились всем журналистским пулом. Он представляет в Думе президента по вопросу о выходе из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Всех волнует: с каких позиций теперь будем разговаривать с Западом?

«Что-то альтернативное может появиться?» — спросил журналист.

«Только после того, как пройдет нынешний штурмовой период наших отношений с Западом. Запад откажется от враждебной политики, и концептуально будем другие подходы искать», — ответил Рябков.

Документ был подписан еще в 1990 году между двумя блоками — организацией Варшавского договора и НАТО — и предусматривал ограничения по военной технике от Атлантики до Уральских гор: это танки, бронированные машины, артиллерия, ударные вертолеты и боевые самолеты. В ту пору документ стал символом разрядки — до исчезновения с карты Советского союза. После чего НАТО, волнами расширяясь на Восток, поглощало раз за разом бывшие страны Варшавского договора.

«К великому сожалению, сегодня ДОВСЕ является для нас архаизмом, из которого необходимо выходить — в интересах национальной безопасности; в интересах того, чтобы у нашей страны были развязаны руки», — заявил председатель комитета Госдумы РФ по международным делам, руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

К 2007 году дисбаланс стал очевидным: 22 страны НАТО имели больше техники, чем положено. А Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Болгария и Румыния перебежали из Варшавского договора в НАТО. Поэтому еще в 2007 году президент России поставил договор на паузу. Спустя 15 лет стало ясно: Запад уже не одумается. Наоборот.

«Заявки Хельсинки и Стокгольма на членство в НАТО, прием Финляндии в Альянс и заключению ею соглашения с США, создающего основу для размещения американских сил на финской территории, существенно ухудшили военно-политическую обстановку в Европе», — сказал замглавы МИД.

Смысла самоограничиваться больше нет, ДОВСЕ — все. Фактически соблюдение договора было игрой в одни ворота. Новые члены НАТО не собирались докладывать о своих арсеналах, блок продолжал наращивать силы в Европе. Один только американский контингент в Старом свете составляет 100 тысяч военнослужащих. А в планах у НАТО довести группировку на восточной границе, то есть у самых границ с Россией, до 300 тысяч.

Теперь у России нет обязательств по лимиту техники в европейской части России, включая Калининград, который от европейских столиц на расстоянии вытянутой руки.

Потомок железного канцлера Германской империи Бисмарка, который еще в XIX веке был категорически против того, чтобы будить русского медведя, призывает европейцев одуматься. Вашингтон просто «подставил» Берлин, Париж, Брюссель.

«Европа давно нуждается в новой структуре безопасности. Этого всегда требовала Россия. А Европа забыла или отложила эти идем. И я думаю, самое главное для Европы — создать новую структуру безопасности по всему региону», — считает потомок Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк.

Из фундаментальных соглашений с Западом по безопасности остался только Договор о нераспространении ядерного оружия. А сейчас вся военная машина НАТО в открытую работает против России.

«Это и поставки вооружения, и количество войск, и включение в состав НАТО новых стран, на подходе Швеция, что вынуждает нас создавать группировки на севере», — подчеркнул военный эксперт Василий Дандыкин.

Процесс выхода из ДОВСЕ займет около полугода, но это уже технический вопрос. Самое главное — Москва больше не связана обязательствами с недоговороспособными Вашингтоном и Брюсселем и будет сама решать, как себя защищать и где размещать вооружения.