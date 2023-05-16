Неприятное соседство: в Петербурге житель многоэтажки держит в страхе домовладельцев

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Мужчина обливает краской машины и стреляет с балкона. Зачем он это делает?

В Санкт-Петербурге после многочисленных жалоб силовики взялись за вандала. Житель многоэтажного дома изводит своих соседей. Сначала это было просто мелкое хулиганство. Мужчина поджигал кнопки дверных звонков и кидался испорченными продуктами с балкона. Но потом начал стрелять по машинам. Ущерб на сотни тысяч рублей. А люди боятся, не дойдет ли так и до физического насилия? Корреспондент «Известий» Семен Егоров разбирался, какие мотивы у народного мстителя.

Александр установил на балконе видеокамеру специально для того, чтобы изобличить своего соседа. Пока в качестве доказательств — звуки выстрелов. Как уверен житель Петербурга, его сосед сверху целился в его машину.

«Из травмата, явно не травматика, выстрел хороший, газоотводная трубка сработала и ребро жесткости вмялось на сантиметра два, от пневатики такого не будет», — уверен житель Петербурга Александр Степачев.

В чем причина ненависти к его машине — Александр понять не может. Нападки начались еще зимой.

«Сначала начал закидывать яйцами машину, что не так страшно. Потом перешел на металлические предметы. Mercedes он мне испортил где-то на тысяч 250», — рассказывает пострадавший.

Поняв, что бороться с вандалом может оказаться себе дороже, Александр стал парковаться в соседнем дворе. Тогда под удар попал автомобиль жены. Его облили краской. Причем страдает имущество не только супругов, но и других местных жителей.

«Сожженные дверные звонки, оплавленные дверные глазки и замки, залитые клеем, это, по словам жителей дома, лишь малая часть того ущерба, который нанес мужчина своим соседям за последние три года», — рассказывает корреспондент.

Человек, которого соседи обвиняют в постоянном вандализме, после появления камеры, спрятался за закрытой дверью и затих. Хотя обычно, по словам жильцов, он всегда дома и это отчетливо слышно.

«Он в 12 часов ночи, берет металлический предмет и наносит такой серьезный, одиночный удар в пол. Я участковому говорю, вы в квартиру зайдите, посмотрите на батарею и на пол, там живого места нет», — рассказывают местные жители.

Полиция никак не помогает, говорят жильцы. Видеозаписи считают косвенными доказательствами, а ущерб — незначительным. Но юристы уверены, что поводов для возбуждения уголовного дела достаточно.

«Действия, направленные, на повреждение или уничтожение чужого имущества, которые нанесли ущерб более пяти тысяч рублей, могут расцениваться как уголовное преступление, предусмотренные ст. 167 УК РФ», — рассказывает адвокат Алексей Ленихин.

А пока Александр, его жена и другие обитатели подъезда живут в страхе, опасаясь, что от порчи имущества сосед перейдет к физическому насилию. Поэтому продолжают писать заявления. На одно из них, направленное в прокуратуру, недавно пришел ответ. В надзорном ведомстве сообщили, что начали проверку.