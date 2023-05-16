«Такая помощь нужна»: Сергей Кириенко открыл Квартал Юстиции в Кемерово

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Комплекс в том числе включает в себя Центр бесплатной юридической помощи.

В Центре Кемерово открылся уникальный комплекс — Квартал Юстиции. На площади более гектара — восемь зданий, они построены из дерева.

На территории все, что связано с юстицией — к примеру, Центр бесплатной юридической помощи и лаборатория судебной экспертизы. В квартале также будет находиться филиал государственного Фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», указ о создании которого подписал президент России Владимир Путин.

«Сейчас проходит программа обучения социальных координаторов, для того, чтобы с первого июня по всей стране была обеспечена единая система поддержки ветеранов, семей погибших. Такая помощь нужна», — сказал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

В фонде будут проводить медицинскую реабилитацию, окажут психологическую поддержку и помощь в трудоустройстве. Причем не только бойцам СВО, но и их родным.