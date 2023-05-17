«Неопределенный срок»: генерал США назвал причину затягивания наступления ВСУ

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Ранее Киев не организовывал таких масштабных операций. Сколько еще руководство ВСУ будет откладывать ее начало?

Генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг сообщил, что киевский режим временит с началом анонсируемого контрнаступления из-за сложности в реализации операции. Также украинскую строну пугают риски, с которыми она может столкнуться на театре боевых действий. Мнение Хертлинга было опубликовано в статье газеты The Washington Post.

По словам военного, наступательные операции такого масштаба требуют больших вложений. Это касается не только потраченных сил, но и надежных линий по снабжению. Кроме того, считает отставной генерал, для подобного рода контрнаступления требуется большая маневренность и отточенность боевых навыков.

«Ничего подобного такого масштаба украинская армия не проводила до этого», — указано в материале.

В статье также отмечается, что для украинской стороны это будет «трудный бой», который приведет к многочисленным жертвам. Однако в этой истории важную роль играют НАТО и США, в частности. По словам Хертлинга, Запад должен быть готов к продолжению накачки киевского режима и украинских нацистов. Сколько еще времени потребуется ВСУ — спрогнозировать сложно, заключил отставной генерал.

Ранее, писал 5-tv.ru, западные СМИ сообщили, что контрнаступление ВСУ даст преимущество России.