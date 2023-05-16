Ученые нашли десятки тысяч опасных вулканов на дне океана

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Океан содержит в себе огромное количество тайн. Опасны ли они?

На дне Мирового океана находится около 19 тысяч вулканов, которые очень опасны для подводных лодок. К такому выводу пришли ученые Международной гидрографической организации в Монако. Об этом пишет РИА Новости.

«Самый маленький подводный вулкан — всего 421 метр, а большинство — от 700 до 2500 метров. До этого в глобальном каталоге подводных гор числилось 24 643 объекта», — говорится в сообщении.

Известно, что их количество за последние несколько лет почти удвоилось. Более того, в мире может быть около 55 тысяч подводных пиков выше 2500 метров.

Также ученые напомнили, что вообще океан, сам по себе, содержит множество тайн, а также большое число залежей полезных металлов. В будущем ученые надеются разработать более подробную карту подводных вулканов и гор, чтобы приподнять завесу этих тайн.

К слову, японский благотворительный фонд Nippon Foundation и межправительственная некоммерческая организация GEBCO, занимающаяся батиметрией океана, еще в 2016 году запустили проект под названием «Морское дно — 2030», цель которого — создать к 2030 году общедоступную карту Мирового океана.

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