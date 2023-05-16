Украину официально приняли в военную организацию НАТО

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Национальный флаг страны поднят в штаб-квартире киберцентра альянса в Таллине. Что это значит?

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что страна была официально принята в киберцентр НАТО. Соответствующая публикация появилась в аккаунте ведомства в Twitter.

В МИД страны подчеркнули, что 16 мая над зданием штаб-квартиры киберцентра НАТО в Таллине был поднят флаг Незалежной. А это может означать лишь одно — Украина стала официальным членом киберцентра Североатлантического альянса.

Центр киберзащиты НАТО был учрежден в 2008 году. Тогда же ему был присвоен статус международной военной организации. Основная задача центра — расширение возможностей сотрудничества между странами-участницами альянса в сфере информационных технологий. Также центр занимается оптимизацией обмена данными между членами НАТО.

Глава Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что вступление Украины в НАТО на данный момент невозможно из-за продолжающихся на территории страны военных действий. Однако, по его словам, он хотел бы ощущать от западных партнеров поддержку и увидеть приглашение на вступление в альянс в ближайшее время. А вступление Украины в киберцентр еще раз доказывает то, что альянс окончательно стал стороной конфликта.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Китае сравнили экспансию НАТО с «ядовитой занозой».