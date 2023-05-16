Скрипач Петр Лундстрем посетил пункт отбора на военную службу по контракту

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Музыкант отметил качественную работу центра и поддержал будущих защитников Родины.

Скрипач Петр Лундстрем посетил столичный пункт отбора на контрактную службу. Единый центр в Москве принимает добровольцев, изъявивших желание встать на защиту Родины.

Музыкант остался под впечатлением от количества будущих военнослужащих. По его словам, такое внушительное скопление добровольцев вселяет надежду и успокаивает. В пункте отбора даже образовались очереди, но это никак не стопорит работу центра.

«Весь этот поток распределен совершенно равномерно по всем трем этажам, и сразу видно, что процесс движется системно», — отметил Лундстрем.

Пункт отбора открылся 3 апреля и работает без выходных. Всю информацию желающие могут получить по телефону горячей линии 177.

Каждый контрактник пройдет специальную подготовку на полигонах Подмосковья. При заключении контракта гарантирована выплата в 50 тысяч рублей ежемесячно. Военный контракт более чем на год обеспечивает единовременную выплату в 195 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что столичный пункт отбора на военную службу по контракту посетил певец Стас Пьеха.