«Жить в полости матки»: гинеколог развеял мифы о зачатии

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Женщинам для возможности забеременеть врач порекомендовал вести здоровый образ жизни и пытаться не попадать в стрессовые ситуации.

Пары, которые долго не могут забеременеть, связывают это с какими-либо проблемами: многие считают, что зачать ребенка можно только в овуляцию или в определенной позе. Акушер-гинеколог Денис Банный рассказал изданию Газета.ру про самые распространенные мифы и объяснил, как устроен процесс беременности на самом деле.

Зачатие происходит, когда сперматозоид проникает в женщину половым путем и затем добирается до созревшей яйцеклетки. Первый миф появился как раз из этого факта.

Забеременеть можно только в овуляцию

Врач рассказал, что это неправда: забеременеть можно даже в менструацию. Безусловно, в этот период шансов будет меньше, но все же они есть. Что касается овуляции, то она не всегда происходит в середине цикла — яйцеклетка может созреть на несколько дней раньше или позже.

«Если яйцеклетка еще не готова, сперматозоиды „ждут“ ее — они могут жить в полости матки и маточных трубах около трех-пяти дней и сохранять свою способность к оплодотворению», — объяснил специалист.

После родов некоторое время отсутствует менструальный цикл и гормон, стимулирующий выработку молока, снижает шанс успешного зачатия. Из этого вытекает второй миф.

Нельзя забеременеть во время грудного вскармливания

Гормон, который стимулирует выработку молока, немного влияет и на созревание яйцеклеток. А овуляция может произойти и при отсутствии месячных.

Среди пар, которые не могут зачать ребенка или хотят себе дитя определенного пола, ходят слухи, что поза в сексе на что-то влияет. Некоторые считают, что девушка должна встать в позу «березки» и тогда сперматозоид точно попадет в матку.

Также кто-то верит, что если женщина будет находится в позе «наездницы», то точно родится мальчик. Эти мифы очень популярны, однако Банный подчеркнул, что поза в сексе никак не влияет на зачатие.

Если оба партнера здоровы, то сперматозоиды сами попадут в матку, а помощь им в этом точно не нужна. Врач отметил, что пол будущего ребенка зависит только от половой клетки: X-хромосома отвечает за девочек, а Y-хромосома — за мальчиков.

Бывает такое, что пара пытается зачать ребенка несколько месяцев, а у них ничего не получается и они начинают связывать это с проблемами со здоровьем. Это один из самых распространенных мифов.

Бесплодие

Гинеколог рассказал, что неприятный диагноз могут поставить только после года неудачных попыток. На самом деле, многие неправильно пытаются зачать ребенка и из-за этого ошибочно грешат на бесплодие.

Банный рекомендует не заниматься сексом каждый день и тем более несколько раз в сутки. Это может снизить шансы на успешное зачатие, так как мужские сперматозоиды не успевают выработаться в необходимом количестве.

Эксперт отметил, что идеальный промежуток между сексом — это два-три дня. Специалист порекомендовал обоим партнерам принимать правильную пищу, заниматься спортом и избегать стресса. Если же безуспешные попытки зачать ребенка длятся год или больше, то уже и вправду следует посетить специалистов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врач рассказал, как большое количество абортов влияют на беременность.