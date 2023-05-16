Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine

Глава Незалежной серьезно ошибся, поэтому потерял много живой силы на фронте.

Президент Украины Владимир Зеленский совершил непоправимую ошибку, когда решил, что украинские войска смогут успешно противостоять российской армии. Об этом сообщил генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос в беседе с украинским телеканалом.

«Помните в прошлом году Зеленский рассказывал о том, как мы „сломали хребет российской армии“, так вот посмотрите уже прошло больше года после его слов, а они спокойно продолжают военные действия», — заявил генерал-майор.

По его словам, Зеленский сильно оплошал, потому что не смог по достоинству оценить бойцов России и их состояние. Он ошибочно думал о слабости ВС РФ, поэтому раз за разом терпел сокрушительные поражения на фронте.

В том числе Кривонос не согласен с утверждением французского лидера Эммануэля Макрона, который ранее заявил о якобы геополитическом поражении Москвы. По мнению генерал-майора, в нынешней ситуации все заявления политического характера нельзя сопоставить с реальным положением дел.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины и территорий Донбасса продолжается. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин обратился к нации с объявлением о военной помощи ДНР и ЛНР, власти которых напрямую обратились к главе государства в связи с участившимися обстрелами со стороны Украины. Киевский режим активно и жестоко атаковал мирных граждан самопровозглашенных республик.

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