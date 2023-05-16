Недалеко от места подрыва «Северных потоков» зафиксировали подземные толчки

Фото: www.globallookpress.com / The Swedish Coast Guard

Эксперты не могут дать точную оценку произошедшему на дне Балтийского моря.

Сейсмологи заявили, что в районе подорванных участков нитей российского газопровода «Северный поток» произошли подземные толчки. Эксперты уточнили, что их природа неизвестна. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Гоослужбу Дании и Гренландии.

Подземные толчки были зафиксированы недалеко от остова Борнхольм в Балтийском море 13 мая. В геологической службе подчеркнули, что местные жители острова почувствовали на себе подземную бурю.

Известно, что сперва сейсмологи предположили, что толчки были спровоцированы неконтролируемым взрывом на территории Польши. Однако после проведенного анализа и сбора дополнительной информации версия была опровергнута.

Сейчас эксперты склоняются к версии о возникновении акустического давления, которое было спровоцировано некоторыми событиями в атмосфере. Исследователи до сих пор не пришли к единой версии произошедшего.

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября прошлого года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подземных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.

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