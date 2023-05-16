Конкурс «НАШЕСТВИЕ: молодые ветра» теперь доступен для артистов любого возраста

Паньков: на участие в конкурсе «Нашествие: молодые ветра» подали заявку более трех тысяч артистов

Фото, видео: Рюмин Александр / ТАСС; 5-tv.ru

Заявки будут приниматься до 15 июня — шанс есть у каждого.

В России в самом разгаре конкурс для музыкантов под названием «НАШЕСТВИЕ: молодые ветра». О том, кто может принять в нем участие и чего ждать от фестиваля этим летом, рассказал председателем жюри конкурса и программным директором «Нашего радио» Игорь Паньков.

Сначала бороться за место на сцене легендарного рок-фестиваля могли только музыканты в возрасте от 18 до 35 лет. Но после того, как многие попросили организаторов изменить правила, возможность участия была увеличена.

«В основном, конечно, просили те, кто старше. Теперь у них есть возможность принять участие в этом конкурсе», — заявил Паньков.

Также он объяснил, что данный конкурс вообще для всех и существует вне жанров: любой может зайти на сайт Молодыеветра.рф и оставить там свою заявку (кроме кавер-группы).

На данный момент поступило уже более трех тысяч заявок со всех уголков России. Конечно, большая часть — музыкант с большим опытом, но было и множество заявок совсем неизвестных коллективов из глубинки. Кстати, заявки будут приниматься до 15 июня — шанс есть у каждого.

Члены жюри относятся серьезно к каждой заявке.

«Главное, чтобы был хороший материал. Притом что качество записи зачастую не имеет большого значения. Если член жюри чувствует потенциал у коллектива или автора-исполнителя, то он им дает высокую оценку», — добавил Паньков.

Также он заметил, что всего в полуфинал выйдут 50 исполнителей, которые выступят на сцене фестиваля «Нашествие». А пятеро финалистов получат особые призы. Например, отправятся в тур по России с музыкальными наставниками, а также получат возможность ротации своих песен в эфире «Нашего радио». Более того, артисты смогут записать виниловую пластинку и получат призы в виде музыкальных инструментов.

В этом году рок-фестиваль «Нашествие» пройдет с 4 по 6 августа на новой площадке в окрестностях деревни Митяево в Калужской области.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, кто будет хедлайнером «Нашествия» в 2023 году.