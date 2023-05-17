Больше 500 роз: Джиган не перестает радовать Самойлову после воссоединения

Фото, видео: www.globallookpress.com / Samoylova Oxana; Instagram* / samoylovaoxana; 5-tv.ru

Вручение подарка звезда сопроводила эффектным видео.

Блогер Оксана Самойлова похвасталась подписчикам подарком от своего мужа рэпера Джигана. Интернет-знаменитость опубликовала в личном блоге видео, на котором показала шикарный букет. Сперва она делала вид, что ищет что-то в доме, а затем обнаружила в центре холла красные розы — как утверждает рэпер, всего их 501.

Самойлова поблагодарила супруга за такой роскошный подарок, на что он отправил возлюбленной воздушный поцелуй. После этого модель продолжила восхищаться подарком.

В конце апреля модели исполнилось 35 лет. В честь юбилея любимой Джиган также усыпал все комнату пышными беками из роз.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Самойлова на время отбросила в сторону люксовые вещи и дорогие развлечения. Недавно она опубликовала видео в соцсетях, на котором в растянутой домашней одежде и галошах трудится на картофельных грядках.

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