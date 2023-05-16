Ощущение внутренней безнаказанности: могла ли Блиновская стать жертвой обмана

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Личный архив Оксаны Защиринской; 5-tv.ru

«Королева марафонов» больше заботилась о личном комфорте, поэтому позволила себе быть безответственной.

Блогер Елена Блиновская не заплатила налогов почти на миллиард рублей не из жадности, а по причине слепого доверия команде. Об этом 5-tv.ru заявила доктор психологических наук, психотравматолог Оксана Защиринская.

По ее мнению, недобросовестные помощники могли дезинформировать «королеву марафонов». Например, заявить об уплате налогов, но на самом деле забрать сумму в свой карман.

«Есть люди в профессиональной среде, которые очень творчески относятся к тому, что они делают. Про таких говорят: „не было бы Блиновской, не было бы таких проектов“. То есть, в этой личности, безусловно, имеется яркая харизма. И те люди, которые не умеют по-другому много зарабатывать — могли реально воспользоваться», — объяснила Защиринская.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Личный архив Оксаны Защиринской; 5-tv.ru

В том числе психотравматолог отметила, что крупная прибыль негативно влияет на большинство людей. Только единицы, имеющие мораль и этику, абстрагированы от финансового потока — при этом с Блиновской ситуация иная.

Звезда была изначально ориентирована на высокий уровень жизни, всегда думая о личном комфорте. Подобные люди часто позволяют себе безалаберность и безответственность в отношении некоторых обязательств, которые встречаются в крупном информационном бизнесе.

«Это не жадность. Это такие личностные особенности, которые помогают человеку ничего не бояться в этой жизни. <…> Вот есть такие люди из разряда бесстрашных: когда что-то произойдет, тогда и будут разбираться. Это их основной принцип», — сказала эксперт.

По мнению доктора психологических наук, налоговый скандал произошел с Блиновской из-за ощущения внутренней безнаказанности и желания заниматься своим комфортом.

Она не тот человек, который будет проверять каждую букву в документах. Для нее ситуация с налогообложением выглядит «бессмысленной бюрократией, которая не относится к ее великим достоинствам», убеждена специалист.

«Она видела в своем проекте больше возможности для развития и для личного комфорта, но никак не ассоциировала себя со сдачей регулярной отчетности о своих доходах. Это такие личностные особенности, когда человек искренне считает, что когда эти проблемы случатся — он и будет их решать», — резюмировала Защиринская.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отец Блиновской заявил о готовности сесть в тюрьму вместо нее.