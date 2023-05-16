Судьбоносное решение: как смена фамилии влияет на будущее человека

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Новая фамилия может принести как положительные изменения, так и отрицательные. Как не навлечь беду и словить удачу?

Смена фамилии является привычной вещью для вступающих в брак женщин, однако многие делают это для избавления от воспоминаний и начала новой жизни. Об этом рассказала нумеролог Дарья Колегова.

«Для начала лучше рассчитать матрицу по новым данным и посмотреть, какие числовые вибрации можно приобрести», — сказала специалист.

Таблицу соответствия букв и цифр для расчета нумерологического кода фамилии можно посмотреть в материале издания «Страсти».

Что значит каждая цифра и как она соотносится с буквами фамилии:

Единица свидетельствует, что человеку необходимо найти партнера, который будет близок ему по духу, иначе жизненные горизонты останутся закрытыми. Важно вынести правильные выводы из неудавшихся отношений и понимание того, по каким принципам устраивать свою жизнь, чтобы быть счастливым.

Двойка наделяет человека самостоятельностью. Любой выбор должен быть обдуманным лично и взвешенным. Если он дает кому-то право решать за него, то этим он ломает свою жизнь.

Тройка — смысл жизни человека с таким кодом в сопротивлении неблагоприятным обстоятельством и фактором, все, что дается «без боя», кажется ему скучным и неинтересным.

Четверка может влиять как положительно, так и отрицательно. Если человек поступает правильно, то получает все необходимые возможности для личностной реализации. При неправильном выборе человека судьба не будет пускать его вперед — она станет возвращать его в ситуацию с роковой ошибкой, чтобы все изменить.

Пятерка предоставляет неограниченную свободу. Здесь человек волен сам выбирать свой путь. Первый вариант — это духовное развитие, познание мира и всех вещей. А второй — попадание в плен собственной гордыни. В таком случае человека ждет жестокое наказание, пока он не поймет сою ошибку.

Шестерка означает, что человек будет обладателем защиты, которую заработал кто-то из его родственников. Ему будет все даваться без особых усилий. Однако такой соблазнительный и легкий путь может означать и негативные последствия, когда человек отвыкает от профессиональной работы и работы над собой. Тогда наступает деградация личности.

Семерка значит, что человек работает с разнообразной информацией, поэтому его ждет нелегкий путь самосовершенствования. Что может сделать каждый — это приобрести веру для отречения от зла.

Восьмерка свидетельствует о том, что на человека налагается большая ответственность за все проступки, поскольку от них зависит жизнь других людей. Каждое решение должно быть взвешенным и обдуманным.

Девятка говорит о том, что ее обладатель вынужден постоянно меняться как личность: его, в частности, ждут тяжелые и разнообразные испытания. Главная задача человека — выстоять и достойно пройти этот путь.

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