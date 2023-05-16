Один человек погиб при взрыве на газопроводе в Ханты-Мансийском автономном округе

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Сообщается также о пятерых пострадавших.

Стало известно о гибели одного человека в результате взрыва газопровода недалеко от населенного пункта Лыхма, расположенного в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

ЧП в Белоярском районе ХМАО случилось 16 мая. Взорвался участок газопровода Елец-1. Известно также, что в результате инцидента пострадали пятеро человек, они были госпитализированы в больницы. Детали и обстоятельства произошедшего уточняются.

Участок газопровода в настоящее время не функционирует. На месте дежурят сотрудники пожарных служб.

Ранее 5-tv.ru писал, что врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет был ранен в результате взрыва в Луганске.