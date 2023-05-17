Десятки участков и целый автопарк: чем владеет Елена Блиновская

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«Королева марафонов» даже покупала себе «Жигули». Но для чего?

Блогер Елена Блиновская за годы проведения «марафонов желаний» приобрела 40 земельных участков, 14 домов и целый автопарк из элитных автомобилей. Об этом сообщает издание KP.RU.

В настоящее время она находится в своем роскошном особняке на Рублевке под домашним арестом. Однако это далеко не все ее имущество — интернет-знаменитость любит и дорогие средства передвижения.

Так, в четыре года назад Елена купила свою первую элитную иномарку. Тогда она приобрела Bentley Continental небесного цвета 2019 года выпуска. Естественно, к солидной машине необходимы были и красивые номера, но «королева марафонов» попала в досадную и даже непростую ситуацию. Дело в том, что в РФ согласно законодательству легально купить государственные регистрационные знаки с желанными буквами и цифрами невозможно. Поэтому ей пришлось мыслить креативно и приобрести «Жигули» 1988 года выпуска с заветными цифрами «005». Затем блогер перенесла их уже на Bentley.

Вскоре после этого Блиновская выставила советское авто на продажу. Но, видимо, блогер забыла изучить рынок подержанных авто и решила избавиться от машины по цене приличных экземпляров. Диапазон составил от 300 тысяч до нескольких миллионов рублей.

Блиновская должна налоговой свыше 900 миллионов рублей, но пока выплатила лишь «мизерную часть». По данным следствия, блогер «дробила» свои доходы и уклонялась от уплаты налогов. Она была задержана в апреле в Смоленской области при попытке покинуть РФ на арендованном автомобиле.

Ранее, писал 5-tv.ru, мужу Блиновской было предъявлено обвинение в пособничестве.