Инвесторы РФ восстановили заблокированные активы на сумму три триллиона рублей

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Для восстановления активов было проделано немало работы.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что российские инвесторы смогли разморозить свои активы, общая сумма которых составляет порядка трех триллионов рублей. Об этом она рассказала в рамках конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок».

Как отметила Набиуллина, для возвращения средств инвесторам была проделана серьезная работа. Государственный деятель раскрыла, что российской стороне пришлось принудить к концентрации депозитных расписок, а также к переводу учета прав в российскую инфраструктуру. Также, по ее словам, были задействованы замещающие облигации, но все усилия принесли результаты.

«В итоге у нас были восстановлены права инвесторов на сумму, близкую к трем триллионам рублей», — приводит ее слова агентство ТАСС.

Эльвира Набиуллина добавила, что в Центробанке сейчас обсуждаются возможности рынка, которые могли бы поспособствовать быстрому восстановлению прав инвесторов. Глава ведомства предположила, что в перспективе возможен обмен замороженных российский акций с западной стороной.

Ранее 5-tv.ru писал, что Центробанк описал сценарий восстановления российской экономики.