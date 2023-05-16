Госдума денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе

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В МИД РФ отметили, что на сегодняшний день нет возможности вернуться к ДОВСЕ.

Госдума приняла закон о денонсации договора об обычных вооруженных силах в Европе в рамках пленарного заседания.

Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал, что решение об окончательном выходе из ДОВСЕ и оформление отказа участия государства в договоре соответствует национальным интересам страны. Кроме того, денонсация ДОВСЕ позволит в полной мере реализовать обеспечение безопасности населения РФ.

Документ был внесен в нижнюю палату Федерального Собрания главой России Владимиром Путиным. Сам договор был подписан в 1990 году в Париже. Адаптированный договор в 1999 году ратифицировали четыре страны — Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина.

Москва приостановила свое участие в ДОВСЕ еще в 2007 году, тогда Путин подписал соответствующий указ. В 2015-м Россия окончательно вышла из договора.

По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, которого президент назначил своими официальным представителем при рассмотрении в парламенте денонсации, на сегодняшний день нет возможности вернуться к ДОВСЕ. К обсуждениям можно будет вернуться, отметил он, когда отношения РФ и Запада стабилизируются.

Ранее 5-tv.ru писал, что Рябков оценил возможность появления альтернативы ДОВСЕ.