Дело не только в поражении: почему США не поставляют F-16 на Украину

Фото, видео: www.globallookpress.com / U.S. Air Force; Личный архив Юрия Кнутова; 5-tv.ru

Американцы делают все для того, что F-16 не попали в зону СВО. Но почему?

США по-прежнему не планируют поставлять Украине истребители-бомбардировщики F-16, заявляет координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирбии. Однако Великобритания вчера начала создавать коалицию по истребителям и уже наши войска сбивают первые «штормовые тени» — Storm Shadow. 5-tv.ru эксклюзивно спросил у военного эксперта Юрия Кнутова, кто против кого пошел и так ли это. Есть какие-то подводные камни в этой ситуации?

Если говорить с позиции истребителей, то Украине необходимо порядка двухсот самолетов. Двести — это приличная цифра, если брать любую другую модель.

«Просто так найти исправных двести самолетов практически невозможно. В таких количествах есть только F-16», — отмечает Кнутов.

Более того, с точки зрения пилотирования и боевых характеристик, он близок к МиГ-29, поэтому Украина просит именно их.

«США не заинтересованы в отправке F-16 по одной причине. В свое время, в начале 70-х и 80-х годов самолеты F-16 достаточно удачно воевали на Ближнем Востоке против советских самолетов третьего поколения, так как шестнадцатые относятся к четвертому. Они одержали целый ряд побед. F-16 прозвали „убийцами МиГов“. Этот имидж за ними закрепился», — объясняет эксперт.

Военный эксперт считает, что, если сейчас F-16 окажется на Украине, то американцы потерпят поражение от наших истребителей, от МиГ-35 и зенитно-ракетных комплексов. И Белый дом это прекрасно понимает. Поэтому эти имиджевые потери кажутся очень высокими. Из-за этого американцы делают все для того, что F-16 не попали в зону СВО.

Однако эксперт отмечает, что им все-таки придется дать согласие на поставки, но только через другие страны. В силу того, что уже сложилась такая ситуация, когда Украина получила оружие, которое можно эффективно использовать только при наличии натовских ракет, например, Storm Shadow, ATACMS.

По большому счету, на сегодняшней день главные поставщики истребителей на Украину — это Великобритания и Нидерланды. Эксперт отмечает, что в скором времени к ним присоединяться и другие страны.

«Многие государства готовы передать F-16 киевскому режиму, но при условии, что взамен они получат американские F-35. Это не всегда устраивает американцев с точки зрения бизнеса», — объясняет Кнутов.

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