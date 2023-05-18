Мир детства и творчества: выставка анимации «Жить дружно!» открылась в Москве

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Экспозиция рассказывает об истории отечественной анимации, а также направлена на сохранение семейных скреп.

На ВДНХ открылась выставка «Жить дружно!», посвященная 110-летию российской анимации. На экспозиции можно пронаблюдать историю становления отечественной мультипликационной индустрии, а более 200 оригинальных эскизов, мультимедийные инсталляции, представленные декорации и игровые куклы из уже полюбившихся мультфильмов смогут погрузить в мир детства и творчества.

Центральным художественным элементом, по признанию продюсера выставки Александра Кармаева, является «Фонтан дружбы мультфильмов», который напоминает главный символ ВДНХ — фонтан «Дружбы народов».

«Такая перекличка с фонтаном „Дружбы народов“, где 16 республик представлено. Мы же разместили 16 героев всеми известных любимых мультфильмов <…> Кажется, что идея сделать выставку с названием „Жить дружно“ сейчас очень важна. Потому что это то, что позволяет нам на час-полтора погрузиться в какой-то мир, где нет места актуальной повестки, каким-то переживаниям текущим», — поделился Александр Кармаев.

На выставке каждый зал посвящен определенной тематике и имеет свое уникальное название. Один, например, рассказывает о первооткрывателях отечественной анимации. Первый пробный мультфильм был создан знаменитым балетмейстером Александром Ширяевым с помощью подвешенных на тонкие нити кукол, которые воспроизводили балетные партии, однако его работы не увидели широкие массы. Первым общественно признанным аниматором является Владислав Старевич, и именно с момента появления его первого мультфильма отсчитывается отечественная анимация.

«Здесь есть история про образование «Союзмульфильма», про эстетический поворот и про то, какие новые формы искались в 60-е. Про сказочный реализм и группу мультфильмов, которые мы обожаем с детства: это «Аленький цветочек», «Снежная королева» и так далее. Про авторские эксперименты Юрия Норштейна и про новую индустрию. Даже есть зал, посвященный собственно основной теме выставки «Жить дружно!», где расположена ключевая инсталляция проекта — «Фонтан дружбы мультфильмов», — рассказывает креативный продюсер выставки Агния Стерлигова.

По признанию председателя Совета директоров киностудии «Союзмультфильма» Юлианы Слащевой, до появления ограничений современные российские дети предпочитали отечественную сериальную анимацию зарубежной. О мульсериалах «Маша и Медведь», «Смешарики», «Сказочный патруль», «Новое Простоквашино» знают даже взрослые.

«Современные все мультфильмы российские так или иначе поддерживают все те ценности мультфильмов, на которых выросли мы, то есть советского времени. Это доброта, это уважение друг к другу, это уважение к старшим, это принятие детей не таких как все. У нас это на самом деле всегда было. Сегодня иностранная анимация имеет очень большие перекосы в сторону так называемого разнообразия, разносторонности, разных подходов к половой принадлежности. Того, что, на наш взгляд, категорически не должно быть в детском контенте», — считает Юлиана Слащева.

Подготовка к выставке началась еще пять лет назад. Экспонаты были специально отреставрированы, а большинство из них до этого никогда не покидали стен «Союзмультфильма». Некоторые из представленных экземпляров были взяты из Музея кино и частных коллекций. Выставка предполагает семейное посещение и направлена на объединение разных поколений. Посетители смогут не только увидеть своих любимых персонажей, но и узнать, какая кропотливая работа стоит за созданием анимационных мульфильмов.

«С первого момента, как я сюда зашел, я будто окунулся в детство и в настоящий мир позитива. Улыбка не сходила с моего лица и не сходит до сих пор. Я просто хожу и что ни зал, то это какое-то состояние эйфории, воспоминания. К тому же очень интересно сделано, что есть аудиогид, и ты подходишь к знаковым для себя и интересующим только тебя экспозициям, нажимаешь нужный номер и слушаешь как раз-таки про эту экспозицию, про этот мультфильм», — поделился своими впечатлениями музыкант Илья Гуров.

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