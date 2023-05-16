Почему американский Patriot проиграл противовоздушный бой в Киеве

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Эксперт сообщил, что максимальные возможности западного ЗРК были реализованы. Почему же он не оправдал ожидания?

Ночью 16 мая над Киевом разыгрался нешуточный противовоздушный бой. В Минобороны РФ сообщили, что в результате столкновения российский гиперзвуковой комплект «Кинжал» поразил ЗРК Patriot производства США. Бывший начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения полковник в запасе Сергей Хатылев рассказал изданию MK.RU, почему «Патриот» провалил свою задачу во время первого применения украинскими силами ПВО.

Эксперт после просмотра опубликованного в сетях видео работы американского зенитного комплекса сделал вывод, что «Патриот» работал на износе своих максимальных возможностей — произвел четыре залпа.

«В первом стартовали восемь зенитных управляемых ракет, во втором — шесть. В третьем залпе стрельба велась по маловысотной цели, возможно, подрыв ракеты произошел на земле. Четвертый залп был самый продолжительный», — прокомментировал Хатылев.

Всего, по его словам, установка израсходовала 34 ракеты. Эксперт отметил, что стрельба велась в разном темпе — то есть очередь из двух снарядов чередовалась с одиночными. Примечательно, что один залп комплекса с нескольких пусковых установок оценивается в 150 миллионов долларов.

«Время работы ЗРК значительно превышено, что и послужило нанесением удара по „Патриоту“», — объяснил он.

По словам Хатылева, всего двух-четырех попаданий достаточно для выведения из строя управляемых ракет. Батарея американского ЗРК способна поддерживать работоспособность всего на протяжении двух-трех минут, заметил он.

«Главная проблема украинской ПВО, которой подарили „Патриоты“, в том, что в ней отсутствует эшелонирование средство ПВО по высотам применения и зонам поражения, не создана достаточная плотность огня, нет взаимодействия», — рассказал Сергей Хатылев.

В заключение эксперт добавил, что не будет давать «умных» советов противнику для оптимизации работ сил ПВО. По его словам, для создания грамотно функционирующей системы могут понадобиться не только огромные денежные вливания, но и целые года. К сожалению для киевского режима, отметил Хатылев, без правильно выстроенной системы западный Patriot останется лишь «дорогой игрушкой» в арсенале ВСУ, с которой очень скоро наиграются.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский «Кинжал» поразил американский ЗРК Patriot в Киеве.